全球央行與各國政府攜手向市場提供大規模流動性與紓困方案，美元流動性與企業違約倒閉壓力出現紓緩的跡象，不過4月美國新冠疫情持續嚴峻，加上美股企業財報利空，恐繼續帶給美股壓力。統一投信表示，全球持續受到新冠肺炎影響，疫情衝擊經濟的時間及深度仍是未知數，金融市場在不確定因素仍多情況下，仍將處於多空拉鋸的動盪不安，在這一波全球性的恐慌急跌中，台股及大中華股市表現相較全球股市佳，展現出強勁的韌性，且經濟前景在新興市場裡也屬於疑慮較少、成長空間較大的市場，建議把握低檔震盪階段，以定期定額方式累積資本。

就中長線角度而言，統一投信認為，不論現在是短線過度樂觀的大反彈，後續再度修正，或是恐慌期過後因應全球央行齊力注資的資金回升行情，採取定期定額投資法，投資人都不致於錯失低檔買進機會，也不會後悔過度押注在反彈的半山腰，是相對理性且可維持投資紀律的方式，亦可免於心情過度跟隨行情起伏不定。

在今年的「2020理柏台灣基金獎」中，統一投信的獲獎基金包括統一強漢基金、統一經建基金。

(時報資訊)