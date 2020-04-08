產業朝向再生能源的永續發展，太陽能光電發電業者與國內最大鍍烤鋼品生產廠商燁輝(2023)結盟，組織太陽能支架國家隊。燁輝公司與天泰、睿禾控股、士興科技以及柏帝能源於4月7日正式簽署合作協議，組成太陽能光電發電產業國家隊。

太陽能光電發電系統設置以25年壽命為規劃發電目標，支架系統支撐整個發電系統最核心的太陽能發電PV板，雖然其造價僅占整個發電系統成本約10%，卻擔負著整個系統存續與否的大任。

這個聯盟的組成是目前屋頂型太陽能光電發電產業最完整的團隊，可以提供太陽能光電發電產業界最佳解決方案，以「國產國造」的概念為台灣再生能源產業提供品質優良、適材適用的太陽能光電發電系統服務。

燁輝結合天泰、睿禾控股、士興科技以及柏帝能源等公司組成國家隊，在這個聯盟中各成員各有專攻領域：睿禾控股專責太陽能光電系統案場開發與建置，天泰管理顧問負責維運保養；士興科技專攻屋頂型太陽能光電發電結構工程；柏帝能源專責太陽能發電支架系統設計、加工製造；燁輝企業則負責開發生產最適用、成本最合理之支架成形用鋼材。

燁輝企業做為國內最大專業鍍烤鋼品生產廠，除了與工業技術研究院緊密合作外，並憑藉自身專業開發出適合台灣高腐蝕、多颱風的惡劣大氣環境使用之太陽能發電支架所用鍍烤鋼材。尤其是最新開發完成高強度、高鍍層量的烤漆鋼材，將是支架系統對抗高腐蝕、多颱風及酸性氣候環境的利器。

(時報資訊)