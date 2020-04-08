經濟部研擬推出酷碰券及振興抵用券，刺激內需消費，未料，朝野立委紛紛批酷碰券無用，發現金比較實際。國民黨前立委孫大千則直言，振興券或酷碰券都是以鼓勵民眾進行消費，刺激內需為目的，和當前指揮中心呼籲「保持社交距離，減少外出，避免去人潮聚集的地方」的喊話完全背道而馳。

對於經濟部預計推出酷碰券與振興抵用券，引來許多議論。國民黨立委李貴敏指出，防疫紓困要救急，酷碰券要先印，還要發、要宣導、市場要接受，實在治絲益棼，不如發放現金。此外，民眾使用酷碰券要先掏4000元，才能抵用1000元，每個月要2萬元才能折扣5000元，且須綁定電子支付，民進黨立委高嘉瑜質疑，疫情衝擊很多人連收入都沒有，如何去花錢？

孫大千則在臉書提出政府應該採取「發放現金」的方式，來取代「振興券」和「酷碰券」的兩個理由：

第一，不論是「振興券」，或是「酷碰券」，都是以鼓勵民眾進行消費，刺激內需為目的，這和當前指揮中心再三呼籲民眾，「保持社交距離，減少外出，避免去人潮聚集的地方」的喊話完全背道而馳。在防疫優先的大前提之下，刺激消費只能夠等疫情緩和後再來推動。

第二，民眾當前所面臨的問題是工作機會短缺，薪資收入減少，導致生活困難。因此，政府的當務之急，應該是先以直接發放現金的方式，協助民眾度過難關。其次，才有餘力考量以消費券的模式來振興內需經濟。

(中時電子報)