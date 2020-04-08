北京房市3月持續回暖，新房、二手房成交量出現大幅反彈。《中國證券報》報導，多位銷售人員表示，北京不同區域的多個在售住宅項目，進入3月以來，看房客戶和成交量均有顯著增加，部份項目3月成交量已超過2018年和2019年同期水平。

位於北京西南四環花香橋南附近的某項目銷售人員表示，從3月第一周周末開始，看房客戶增加了很多，週末高峰期時看房客戶超過200多人；銷售情況好的時候，一天能簽十幾套；該員還透露，不少項目是在線下售樓處開放後售出的，很多客戶看完後，當場就交了訂金。

而北京二手房則出現一定的分化走勢。次新房片區和學區房成交大幅反彈，不少次新房片區成交量超過2018年、2019年同期，相比之下，非學區房、老舊小區房成交量反彈力度有限。貝殼找房數據顯示，隨著大陸疫情形勢穩定，3月二手房市場成交快速修復，重點城市二手房成交量已恢復至去年3月水平的63％，市場呈現明顯的「V」形走勢。

值得注意是，雖然房企降價促銷甚是熱鬧，但是從機構監測到的數據看，商品房實際銷售價格並沒有出現下降。貝殼找房數據顯示，北京地區第一季商品住宅成交均價為每平方米4萬5915元人民幣，年漲1.8％，增速相對平穩。

針對新房促銷，多位中介人士表示，限競房價格是沒有變化的，因為都有備案，既不能漲也不能跌；開發商所謂的樓盤打折，基本集中在非熱點地區，這些地方本身也不好賣，所以才打折，熱點地區不可能有9.5折以下的折扣。

價格沒有明顯下跌，加之成交量出現反彈，很多機構紛紛預計4月有可能再次出現2019年的小陽春現象。

諸葛找房數據研究中心分析師國仕英表示，預計4月房地產市場成交量會逐漸恢復，基本能恢復至去年同期水平；他也表示，目前房企仍面臨回款壓力，這使得房企接下來拿地相對謹慎，預計4月各城市將加大優質土地供應，房企拿地將聚焦一二線城市，三四線城市熱度或下滑。

(旺報 )