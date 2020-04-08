高雄市長韓國瑜在總統敗選後，回歸高雄卻又要面對罷韓的挑戰，如今罷韓第二階段通過，韓國瑜團隊卻在昨晚突然傳出要對中選會提出行政訴訟，要讓罷免無效；對此，前高雄市新聞局長王淺秋指出，罷免案在韓市長上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑，已違反選罷法，因此決定遞狀聲請停止執行。

對此，PTT政黑板版主Rrrxddd指出，一直看到罷韓團體「秀下限」，真的是受不了！對韓市府的政策「為黑而黑」，亂黑無極限，讓人刷新三觀。

他指出，昨天wecare對韓市府要更換Cbike成Ubike，就相當有意見，認為是在摧毀高雄人的驕傲，但卻馬上被民眾打臉，表示Ubike比Cbike好騎；而高雄市議會也是因為疫情延後開議，卻能被罷韓人士說成躲避質詢，根本就是無限上綱！

Rrrxddd認為，這種為黑而黑的態度，罷韓團體真的是讓人感到相當丟臉。

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(中時電子報)