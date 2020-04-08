嚴德發：空軍整修新竹基地跑道 不影響北部空防 09:562020/04/08 中時 呂昭隆 、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長嚴德發。呂昭隆攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發8日赴立法院備詢。（姚志平攝） 由於空軍新竹基地整修跑道，部分幻象戰機暫時移防到空軍清泉崗基地，國防部長嚴德發上午在立法院表示，空軍基地這次是跑道維修，時限到了進行年度計畫工程，我們在北部空防戰力不受影響，還有戰備跑道起降可以用，會在最短時間完成跑道維修工作。 據了解，空軍已下令新竹基地幻象戰機、人員與裝備於3天內移防到台中清泉崗基地，但保留數架幻象留駐新竹執行任務，若遇攔截任務使用戰備跑道。 (中時 ) #基地 #跑道 #空軍 #新竹 #幻象 也許您會感興趣 推薦閱讀 東元砸14億 建四大生產基地 04:092020/04/04 財經要聞 寬心一品苑 絕版黃金寶地 04:102020/04/05 財經焦點 台中綠捷G6、G8a 招商開跑 04:102020/04/06 產業．科技 台積電研發重鎮 惠宇新竹高鐵特區推新案 04:102020/04/06 證券．權證 聚忻科技程式課程 翻轉教育 04:102020/04/06 地方新聞 駐日美軍針對關東的基地發布「公共衛生緊急事態宣言」 18:072020/04/06 國際 水燦林國小榕樹竄根 危及學童運動安全 18:552020/04/06 生活 獨》整修跑道移防 新竹幻象戰機3天內全移防清泉崗2年 14:572020/04/07 政治 空勤總隊直升機翻覆 小港機場估封閉4小時 16:202020/04/07 生活 海豚直升機墜跑道 5人驚險脫困 04:102020/04/08 社會新聞 軍事熱門新聞 批艦長笨蛋挨轟 美海軍代理部長請辭下台 - 軍事 轟艦長笨蛋 美海軍部長被逼辭職終致歉 - 軍事 艦長「不走運」被拔官 川普要介入 - 軍事 美軍忙新冠疫情 陸趁良機南海固權 - 海軍 俄完成世界最大自走砲升級 可射化武核彈 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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