國防部長嚴德發8日赴立法院備詢。（姚志平攝）

由於空軍新竹基地整修跑道，部分幻象戰機暫時移防到空軍清泉崗基地，國防部長嚴德發上午在立法院表示，空軍基地這次是跑道維修，時限到了進行年度計畫工程，我們在北部空防戰力不受影響，還有戰備跑道起降可以用，會在最短時間完成跑道維修工作。

據了解，空軍已下令新竹基地幻象戰機、人員與裝備於3天內移防到台中清泉崗基地，但保留數架幻象留駐新竹執行任務，若遇攔截任務使用戰備跑道。

(中時 )