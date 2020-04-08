元富證券指出，宅經濟當道，歐買尬（3687）子公司綠界科技（6763）9日將登錄興櫃，成為專營第三方支付首間進入櫃買中心的企業新兵。

綠界科技2019年營收9.36億元，每股盈餘達12.48元，由元富證負責承銷，該公司為台灣第三方支付市占率第一的領導品牌，近期市場因新冠肺炎疫情延燒作用，催化Fintech金融產業加速發展。

元富證券指出，除防疫類股外，電子商務、數位金融等類股儼然已成為市場主流，可望藉由人們對無現金消費支付的習慣改變，進而擴大加速市場成長。

綠界科技近幾年因台灣民眾消費習慣改變，受惠宅經濟商機，主打「綠界帳號在手，網路開店所需全都有！」從開店平台、金流、物流、電子發票一條龍式服務，其中完全不需程式人員也可輕易完成，盡全力輔導每一位客戶打造全方位網路商城，迄今服務企業數已超過18萬家，與之配合的9大信用卡收單行、28間銀行及4大超商體系關係也十分緊密，其最主要競爭力來自能協助客戶快速建置全方位開店平台與支付系統，無須單打獨鬥各自與銀行、超商系統串接。

元富證券指出，綠界科技提供的API串接資源是業界最豐富且完整，充分發揮Open Banking的精神，客戶不單只有信用卡收款，更有宅配、超商取貨等物流及電子發票等，透過綠界即可介接市面上多數的開源軟體，包含CRM開源軟體Odoo、電子商務套件WooCommerce等，客戶自由選擇不同的前端使用方案，只需進行API或SDK串接，便可於結帳完成後直接進行買受人相關資料拋轉，快速又省時。

2020年因新冠肺炎衝擊，綠界科技受惠宅經濟發展，於2020年第一季就創造了經手客戶的代收付金額GMV高達140億元，2019年全年GMV達488億元，再加上政府加大數位轉型相關補助及決心，未來將持續協助企業數位化轉型，下半年將有望交出更亮麗的成績單。

(工商 )