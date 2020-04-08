近來新冠病毒流行，政府為了捍衛國人健康，在最短時間內組織口罩國家隊，供應國人防疫所需口罩。同樣的，產業為了再生能源的永續發展，風力發電系統正和國內業者組織國家隊；太陽能光電發電業者也在國內最大鍍烤鋼品生產廠商燁輝企業的支持下，組織太陽能支架國家隊。

燁輝公司與天泰、睿禾控股、士興科技以及柏帝能源正式簽署合作協議，組成太陽能光電發電產業最強國家隊。

太陽能光電發電系統設置以25年壽命為規劃發電目標，支架系統支撐整個發電系統最核心的太陽能發電PV板，雖然其造價僅占整個發電系統成本約10%，卻擔負著整個系統存續與否的重責大任。

台灣四面環海且夏、秋多颱風，對於支架防蝕與耐風強度尤為重視，太陽能光電發電系統發展初期以鋼結構概念導入建築用C型鋼做為支架系統，不經多年即發生因銹蝕或颱風吹襲造成支架系統損壞，直接導致整個太陽能發電系統報廢，投資費用血本無歸！近年來因為部份大陸業者製作提供廉價、品質不一的支架大舉進口，業者在不知情的情況下使用造成太陽能發電系統穩定與否的潛在風險大大增加，政府高層對此問題非常重視，正由相關單位擬訂太陽能支架防蝕相關標準作為業界規範及參考依據。

燁輝企業做為國內最大專業鍍烤鋼品生產廠自不能置身事外，除了與工業技術研究院緊密合作外，並憑藉自身專業開發出適合台灣高腐蝕、多颱風的惡劣大氣環境使用之太陽能發電支架所用鍍烤鋼材。尤其是最新開發完成高強度、高鍍層量的烤漆鋼材，更是支架系統對抗高腐蝕、多颱風及酸性氣候環境的最佳利器。屋頂型太陽能光電發電系統推動不易主要是業主考量到原有屋頂加裝太陽能發電PV板恐會有漏水風險外，防火、隔熱設計也是考量因素之一。

因此，如何兼具發電功能而且能做到防漏、防火以及隔熱機能尤為重要；為了提供太陽能光電發電產業業者最佳服務，燁輝結合天泰、睿禾控股、士興科技以及柏帝能源等公司組成大聯盟國家隊，在這個聯盟中各成員各有專攻領域：睿禾控股專責太陽能光電系統案場開發與建置，天泰管理顧問負責維運保養；士興科技專攻屋頂型太陽能光電發電結構工程；柏帝能源專責太陽能發電支架系統設計、加工製造；燁輝企業則負責開發生產最適用、成本最合理的支架成形用鋼材。

這個聯盟的組成是目前屋頂型太陽能光電發電產業最完整的團隊，可以提供太陽能光電發電產業界最佳解決方案，以「國產國造」的概念為台灣再生能源產業提供品質優良、適材適用的太陽能光電發電系統服務。

(工商 )