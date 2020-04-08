COVID-19(新冠肺炎)疫情在全球持續升溫，各界都貢獻力量齊心防疫，金寶電子結合旗下子公司在3D列印、機器人與Hi Mirror的研發技術能力、原料採購、設備製造與產品生產，一條龍產業鏈的能量與和長期全球佈局的優勢，預計5月在菲律賓、泰國和美國等廠區，設立醫療用口罩和呼吸機生產線，投入抗疫第一線。

金寶電子長期深耕東南亞，在疫情肆虐下，支援菲律賓和泰國政府的防疫需求，投入醫療設備生產行列，在官方協助下，以快速行政流程方式取得醫療級程序與許可證，五月起將分別在菲律賓、泰國和美國等各廠，月產二百萬片醫療用口罩與一千套醫療用呼吸機，一同為新冠肺炎疫情盡份心力。

金寶電子總經理沈軾榮表示，金寶南進泰國逾30年、落腳菲律賓近20年，與這兩個國家一同成長，目前已成為東南亞最大的EMS（電子製造代工廠），這次新冠肺炎疫情嚴峻，能以實際行動協助當地政府度過難關，共同解決醫療資源缺乏的窘境，不但展現公司長久累積的綜合實力，更具體實踐「取之當地、用於當地」的企業社會責任精神。

同時，對於總部所在的台灣地區，金寶電子也將免費捐贈200個3D防護罩給醫護人員，支持第一線防疫人員，希望持續透過各種機會，幫助全球共同度過這場國際危機。

(工商 )