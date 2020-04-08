台新投信今（8）日表示，近期美國REITs受到美股重挫的影響，出現大跌走勢，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，RMZ指數（MSCI US REITs）目前折價高達35％，遠低於金融海嘯時水準，評價（P/FFO）降至17倍，低於過去十年的平均水準，而股利率水準卻攀升至4.8％，與美國十年債利差創金融海嘯來新高水準（420bp），吸引力大幅提升，配合Fed大力作多（聯邦利率逼近零及QE無上限），未來美國REITs有機會展開絕地大反攻行情，目前正是逢低布局美國REITs基金良機。

李文孝指出，RM指數此波的回檔為史上最快下殺速度，一個月最多回檔超過4成，跌回2012初，也使得股利率及評價面皆極具吸引力，在肺炎疫情未見緩和前，預期4月仍會大幅震盪，不過，隨著波動開始下降，落底機率高，也是最佳買進時機，一旦市場開始認同Fed QE政策與超低利率環境對不動產長線是相對有利時，美國REITs將快速反彈，建議開始逢低分批布局。

李文孝表示，美國REITs產業財務相對健全，負債比來到近年低點，多數公司資金充沛，尤其大型公司現金流多，具防禦能力。以基本面來看，美國REITs公司表現穩健，去年第四季財報公布結束，優於預期比重達四成，其中工業與住宅特別突出，分析師預估美國REITs整體市場今年獲利可成長3.4％，優於其他產業。

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