「現在恨不得插翅飛回去，早點見到老婆和孩子。」家住湖北恩施的雷小平在武漢一家建築工地打工。1月23日拿到工錢，準備回家過年時，武漢已經封城。就這樣，他和工友們在出租屋內過完春節，又熬過了漫長的兩個多月。

「終於能回家了！」湖北監利姑娘王彩霞早早便等候在收費站路口，翹首以盼。春節前來武漢出差的她，不曾想因疫情意外滯留兩月有餘。「來的時候帶的都是冬衣，現在已經是春天了」，王彩霞說，好在最艱難的時刻已經過去，相信武漢也能盡快走上正軌。

4月8日零時整，武漢市內75個離漢通道管控卡點全部撤除。武漢西收費站六股出城通道上方指示燈由紅轉綠，橫亙於道路中央的隔離護欄被快速移開，所有道口依次打開。在武鄂高速龔家嶺收費站，等待出城的車輛已排出一公里開外。

同一時間，見證了武漢百年滄桑的江漢關鐘聲再次敲響；長江、漢江兩江四岸近千座樓宇和橋樑也一起被點亮，迎接這座城市的回歸。這一刻，素有「九省通衢」之稱的武漢，重新恢復與外界連接。這一刻，今年的「超級月亮」如約現身蒼穹，困囿於陰霾的武漢終守得雲開見月明。

(旺報 )