雲林檢警查獲假中古車行買賣幽靈車詐騙，嫌犯以網路照片吸引客戶下訂，牆面貼著各種中古車新聞。（警方提供／許素惠雲林傳真）

雲林檢警查獲假中古車行買賣幽靈車詐騙。（警方提供／許素惠雲林傳真）

22歲蔣姓男子等人在雲林虎尾開設中古車行，從網路下載各廠牌車照片，再上YAHOO奇摩中古車網站登比市價低的廣告吸引客戶下訂，然後以法拍、車子有問題等百般理由拖延不願交車及退訂金，或者購買比原訂車更便宜的車子交車等，從2018年6月到2019年5月，至少有17人受騙，受騙金額從3萬至近127萬元不等，總詐欺金額達580萬元，上午被雲林地檢署依詐欺罪及組織犯罪等嫌起訴。

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮雲林縣警察局虎尾分局偵辦，蔣姓主嫌等人在雲林縣虎尾鎮永興北三路開設中古車行，利用網路下載各廠牌自小客車照片，接著在YAHOO奇摩中古車網站，刊登不實中古車廣告，將售價標的比市場行情低，誘騙民眾買車，民眾至車行後，再謊稱現場無實體車，網路上刊登的車輛是法拍車，須先繳3萬元保證金，並簽立委託代理購車契約書，才可代為投標，若未得標會將保證金全額退費，客戶信以為真而付款。

檢方指出，蔣嫌等人再向客戶謊稱未得標，要客戶購買其他車輛，若客戶拒絕，即拖延退還保證金，或向客戶佯稱有買到車子，要求客戶支付價金，等客戶匯款至指定帳戶後，再向客戶謊稱標得的車輛引擎、變速箱有問題，要客戶換車，若客戶同意換車，即用客戶已付金額，購買價額較低的車輛交給客戶，若客戶不同意換車，則編派各種謊言拖延故意不退款給客戶。

(中時 )