國民黨台南市議員洪玉鳳與夫婿郭勝煌涉嫌利用人頭詐領助理補助費1134萬多元，因自白犯行加上繳回全部犯罪所得，被台南地檢署依貪汙治罪條例及使公務員登載不實公文書罪提起公訴，並聲請減輕其刑後，台南地方法院8日判處洪玉鳳、郭勝煌各有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間各支付公庫100萬元，均遞奪公權5年，此案仍可上訴。

得知判刑結果，洪玉鳳僅表示，「很累，不想說什麼，尊重他們吧！」至於是否上訴？洪並沒有給答案。由於遞奪公權從裁判確定時即發生效力，一旦洪玉鳳放棄上訴此案確定，恐將喪失議員資格。

一審合議庭指出，被告洪玉鳳為台南市議員、被告郭勝煌為議員配偶並管理議員服務處運作，本應自律為選民榜樣，並體會國家補助議員公費助理的目的，竟不實申報公費助理補助款，所為非是，但考量因一時失慮觸犯刑典，經通知到案即坦承犯行，並繳回犯罪所得，犯後態度良好，考量他們的年紀，經此教訓後當知所警惕無再犯之虞，因此宣告緩刑。

據查，洪玉鳳從台南縣市合併升格前迄今已連續擔任7屆市議員，目前為台南市議會最資深的議員之一。她從2000年12月25日起擔任改制直轄市後3屆市議員時，郭勝煌擔任她的服務處主任，負責統籌服務處內包括人員薪資發放、帳務紀錄及公費助理聘用、停聘的申報等事務。

洪玉鳳夫妻向6名知情人頭與1位不知情的徐姓人頭借用個人名義與銀行帳戶，由郭製作不實聘書、市議會議員自聘公費助理遴聘異動表與人頭助理帳戶存摺等資料，向市議會申請公費助理補助。

不知情的南市議會承辦人員形式審查文書後，按月登載洪玉鳳助理請領人事費用資料及撥付助理費、年度春節慰勞金，總計達2653萬3440元台幣，郭勝煌領出款項後，僅支出部分作為實際助理人員薪資，其他款項均供洪玉鳳私人花用，共計詐得1134萬9585元公費助理補助費。

由於洪玉鳳夫妻在檢方偵查過程中自白犯行，並繳回全部詐欺所得，經檢方起訴並請法院減輕其刑後，被一審判處有條件緩刑。

(中時 )