原來大象會換到5次牙齒啊！人的一生只會在幼年時期換一次牙齒，但同樣身為哺乳類動物的大象，其臼齒的替換卻高達5次，且換牙的方式也極其特殊！大象上、下顎及左、右方各能長出六顆臼齒。台北市立動物園的亞洲象「友愷」，前年底開始面臨最後一次換牙，過程中雖遇到些困難，但總算已經順利完成換牙儀式。

亞洲象「友愷」脫落的臼齒（咬合面）。（台北市立動物園提供）

前年底開始，亞洲象「友愷」開始換牙時，出現特殊狀況：「只有單邊臼齒掉落，而且掉落的牙齒比以往的大上許多」，這使得牠的臼齒左右變得不對稱，連帶影響到咀嚼，引發腸道消化等問題。為了照顧換牙時期的「友愷」，保育員立馬決定為牠提供特別服務，將平時做為食物的狼尾草切碎成碎牧草，方便「友愷」採食。

大象的臼齒健不健康，將連帶影響到咀嚼或引發腸道消化等問題。（台北市立動物園提供）

狼尾草含有較長的纖維，大象透過咀嚼可將狼尾草的纖維切短，以利於腸道消化吸收，最後排出一粒粒球狀糞便來，但僅單邊換牙的「友愷」咀嚼功能減弱，過長的纖維會使消化吸收變差、同時增加腸道阻塞的機率，拉出來的糞便呈現長條狀，有點類似人類的便祕。所幸經過長達1年5個月的食物調整，「友愷」的體重與排便狀況都能維持穩定，而另一側對稱的臼齒也於近期換牙成功。

大象的食量極大，每天需要不斷的採食來維持身體的機能。（台北市立動物園提供）

大象的食量極大，因此每天需要不斷的採食來維持身體的機能，牙齒對牠們而言，顯然是相當重要的進食工具。身處野外的大象，每當新舊臼齒交替、或最後一副臼齒磨損殆盡時，便會出現咀嚼困難、消化吸收不佳、腸道阻塞糞便拉不出來等情況，這時牠們更難克服各種嚴峻的生存危機。

亞洲象「友愷」，目前已經順利完成換牙儀式。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園內的亞洲象「友愷」，遇上換牙時的特殊狀況，則是靠著保育員長時間的悉心照顧，才能順利度過難關。

亞洲象「友愷」脫落的臼齒。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)