台積電ADR周二微跌0.5%，台積電(2330)股價今開高2元為285元，持續帶動台股衝關萬點，外資已連四日買超台積電，累計買超38013張。

台積電ADR周二收49.72美元，下跌0.25美元或0.5%，折合台幣每股約299.8元。台積電周二收在283元，外資單日擴大買超達21624張。本周五台積公司將公布3月營收，以及下周四(16日)將舉行法說會成為市場焦點。外資在台積公司法說會前，由賣轉買，台積電也連續兩天站穩月線以及股價280元。

第一季疫情尚未明顯衝擊晶圓代工業，台積電未有調整首季財測預估的計畫，第一季營收預估在102億美元至103億美元，季減僅約1.3%，且為歷史第二高。

台積電預計4月16日舉行的法說會改採線上語音形式舉行。受到新冠肺炎疫情蔓延影響，外資對台積電今年整體營運成長預期不如先前強勁，不過外資認為，台積電製程技術居領先地位，營運表現將維持穩健，今年業績可再創新高。

台積電先前預估今年全球晶圓代工產業年成長率將達到17%，台積公司表現會優於產業平均表現，不過受疫情的干擾，台積電本季法說會恐下修產業景氣展望。

(時報資訊)