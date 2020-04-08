全球第四大空調壓縮機大廠瑞智精密3月兩岸合併銷售台數、合併營收均比2月成長，成長幅度高達70％以上，但囿於大陸家電廠因新冠肺炎疫情尚未全面復工，仍比去年同期衰退。第二季進入大陸空調內銷旺季，銷售台數及合併營收可優於第一季。今(8)日股價以平盤15.20元開出，目前股價呈現上漲走勢。

瑞智3月合併銷售台數158.52萬台，比2月成長71.2％，較去年同期減少9.76％；3月合併營收16.99億元，比2月成長70.9％，較去年同期減少18.05％。第一季合併銷售台數392.72萬台，比去年同期減少13.53％；第一季合併營收為42.38億元，較去年同期衰退20.43％。

瑞智主管表示，瑞智第一季銷售台數及合併營收均比去年同期減少，主因受新冠病毒疫情影響，瑞智大陸廣東東莞及惠州、江西九江及山東青島四地工廠，配合當地政府政策均延後至2月10日復工所致，3月開工率已達九成以上，銷售大部分也回升。第二季向來是大陸空調銷售旺季，也是瑞智空調壓縮機出貨旺季。

瑞智主管表示，瑞智去年底、今年初訂出全年銷售挑戰2,000萬台歷史新高，沒想到會遭新冠肺炎疫情攪局。隨著疫情延燒，瑞智謹慎看待全球遭受疫情影響的變化，隨時因應市場波動。

(工商 )