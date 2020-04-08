六福旅遊集團看好蘇花改通車後，大幅縮短台北及花蓮之間的交通時間，決定由旗下有四鐵共構交通優勢的台北六福萬怡酒店攜手花蓮理想大地渡假飯店針對國旅市場聯合促銷，自即日起至6月30日止推出「2020 年住萬怡度假期住房專案」，三天兩夜只要7,999元，跨品牌、跨地域與跨型態全力搶客。

「2020 年住萬怡度假期住房專案」第一晚先雙人入住台北六福萬怡酒店豪華客房，再享受美味早餐，而第二晚可選擇集團旗下的台北六福萬怡酒店、六福居、關西六福莊，還有花蓮理想大地渡假飯店。六福旅遊集團表示，合作優惠更吸睛，無論是純享受台北3天2夜美好風景，最低4,999元起，還是先來趟台北都會輕旅行，再享新竹關西生態之旅，或花蓮慢活旅行，雙城旅遊只要7,999元。

「2020 年住萬怡度假期住房專案」從台北出發，民眾可選擇2個晚上都在台北度過，平假日不限，第一晚先入住台北六福萬怡酒店客房一晚後，可直接續住第二晚，皆含有美味早餐，雙人優惠價格5,999元。若想彈性調配入住日期，第二晚可選擇六福居都會景觀客房，雙人價僅要4,999元。若第二晚選擇前往新竹關西或花蓮度假，皆須平日入住，超值雙人價格7,999元，優惠折扣2.6折起，民眾可選擇雙人入住關西六福莊剛果藍天客房一晚，另含早餐2客、六福村主題遊樂園入園手環2位、第3、4位入住免費(不含專案內容)。若想體驗東部獨有山海風景、緩慢樂活的旅行時光，可入住花蓮理想大地渡假飯店，除享有豪華客房一晚，另包含花蓮機場/火車站接駁、自助早餐2客、下午茶2客、應許運河遊艇導覽1次等。

(工商 )