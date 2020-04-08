國軍實施募兵制以來，志願役士官兵大增，專走旁門左道的詐騙集團與直銷業，甚至簽賭集團，近幾年來紛紛鎖定軍人吸金，因此軍人已儼然成為不法之徒眼中的新肥羊，不少三軍部隊都深受所害。

近幾年，由於志願役實施以來，入營者的飛份來自社會各角落與階層，良莠不齊，部隊對於新進士官兵過去的職業或是背景也未能詳盡查核，因此各種以「美女牌」、「學長牌」為號召，以直銷或投資為名行詐騙之實的詐騙集團，不斷找上職業軍人，因此衍生的消費糾紛甚至詐欺疑曾出不窮。

但對於少數與外界交往複查的士官兵，頂多就是鼻子摸摸遭汰除，或是直接離開部隊少數。但少數受傳統軍事教體系出身的軍官，因為擔心損及形象與前途，選擇悶不吭聲，無形中更助長了歹徒的氣焰。

不肖集團之所以會鎖定軍人，主要是與職業軍人的工作與生活圈多半較單純，久而久之，部份軍中弟兄甚至喪失了防人之心，加上軍人的收入穩定，在在都使得他們成為詐騙集團下手的優先對象。

軍中一再傳出有以吸收會員、股票投資、產品直銷等名義，配合詐騙集團慣用的美女牌、學長牌，導致社會經驗不足的軍人弟兄，一步一步踏入陷阱而不自知，等恍然夢醒，損失往往已在數十萬甚至數百萬元之譜。

但現在這些掛羊頭賣狗肉的不肖之徒，不但食髓知味，行徑愈來愈明目張膽，甚至還擺明了利用軍中軍中緊密的上下屬與學長學弟妹關係硬上拉客，吃定職業軍人肯定會上當，早已目無法紀。

但軍中分析還是，大部份吃了悶虧的軍中弟兄，受騙後往往只陷入自責的情緒中，更擔心向上級長官舉報或受到懲處或影響後續發展及形象，因此大多選擇默默承擔，但此舉無形中更助長了不法之徒的氣焰。

(中時電子報)