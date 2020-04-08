台東地檢署火速偵辦。（楊漢聲攝）

新冠肺炎疫情延燒，民眾人心惶惶，台東有位69歲陳姓民眾涉嫌在LINE「○○校友會」等群組散播「台東有出國回來的1人.還有消防員2名確診，大家要小心防範！」等有關疫情之不實訊息、謠言，台東地檢署檢察長陳松吉立即指派打擊民生犯罪專組檢察官莊琇棋指揮偵辦，嚴查速辦遏止不實疫情假訊息影響公共秩序，全力維護防疫秩序。

經專案小組迅速溯源調查後發現，謠言來源者係陳姓男子，其在社群軟體所散播之傳染病疫情訊息，係其收到他人訊息後自行添加「確診」等情事，並於特定多數人加入之上開LINE群組內散播上開有關疫情之不實訊息，令人誤認臺東地區已有武漢肺炎確診之病患，引起民眾恐慌。

檢察官於7日晚間傳訊被告陳姓男子後，認其涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及傳染病防治法，但考量其張貼訊息後不久即已刪除該不實訊息，而諭知新台幣1萬元具保，並令男子於LINE群組刊登澄清訊息，以正視聽。

台東地檢署署呼籲正值全民抗疫、防疫時刻，相關疫情訊息，應向中央疫情指揮中心或相關主管衛生機關查詢，勿輕信、轉傳不實訊息，以免造成社會公眾恐慌，並影響疫情防治作為。

(中時 )