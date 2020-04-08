今日立法院內政委員會 (吳家豪攝)

國民黨今日於立院內政委員會甲級動員，黨團幹部林為洲、蔣萬安表示，上週國民黨的內政委員會召委已針對國土計畫法排審並詢答，本周民進黨的召委又排審，且事先又未溝通，未來恐都將利用人數優勢，打壓異議聲音。

國民黨立院黨團總召林為洲指出，內政委員會的2位召委，分別是國民黨陳玉珍和民進黨的管碧玲，照委員會慣例，原召委排定審查的法案，通常是由該召委繼續審查，若有例外，2位召委會事前協商彼此同意。

林為洲說，立法院的委員會組織法第4條也規範，同一法案得應由原排案召委續審，經雙方同意才會輪流排審。各委員會都是如此。上週陳玉珍已針對國土計畫法排審並詢答，但管碧玲本周又搶著排案，事先也不知會在野黨，讓人不解。

林為洲表示，國民黨自己也有提出國土法版本，且目前各黨都只針對國土法第45、47條年限延長的部分有不同意見，歧異不多，但無法接受民進黨搶案排審，違規違法。

國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，不論是立法院委員會組織法第4條、第10之1條，或是內政委員會慣例，都是由同一召委完成同一議案。當初會這樣規定，是因為議案是否交付協商的最終權力，取決於排案的召委，這攸關法案延續性、完整性。

蔣萬安說，當初規定每個委員會設置2位召委，就是為了避免多數黨獨大，若民進黨執意要破壞議事慣例，未來執政黨就有可能用人數優勢，壓制在野黨、外界或民間聲音。

蔣萬安說，如果在野黨排審議案後，執政黨再利用人數優勢，要求只進行詢答，甚至不告知另一位召委就再逕自排案，那將可強渡任何法案，變成立院配合政院，使得國會淪為橡皮圖章，失去監督功能。

管碧玲表示，事先都有溝通，而且今日中午會協商，只要反對黨不是利用排案而卡案，即便之後由反對黨排審也可尊重，這次是因為上會期林為洲擔任召委時，排案後卡案卡了很久。

管碧玲說，為了避免這樣的狀況再次發生，所以要聯審，這也是內政委員會的慣例。過去也有國民黨立委曾銘宗和民進黨立委姚文智聯審的慣例。

國民黨立委鄭天財指出，今天最大的問題是2位召委事前要先協商，但管碧玲先斬後奏，在事前並未協商。

管碧玲撂下一句「排案之前協商不起來。」並說國民黨若願讓此案初委員會，不卡案，民進黨就可以讓召委持續來審。

(中時 )