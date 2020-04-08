新冠肺炎疫情打亂民眾出國計畫，許多人把假期轉為國內旅遊，清明節連續假期全台各景區都出現爆滿人潮，中央流行疫情指揮中心為此發出細胞簡訊，提醒11個景點要特別注意。交通部今表示，為防範五一勞動節各景區再出現爆滿人潮，擬分為警告點、行動點與管制點，分為3級管制，呼籲民眾考慮不要去。

交通部常務次長祁文中表示，指揮中心在清明連假期間發現11處景點有群聚現象，也無法保持室外1公尺的社交距離，因此發出細胞簡訊提醒。指揮中心已召開跨部會議，交通部未來會把資訊提供給指揮中心。

祁文中說，針對各風景區、景點、商圈、夜市，把人潮預估、景點訂票、飯店訂房等資訊，在7天前先提供初步訊息給指揮中心，3天前再提供完整資訊，並訂定警告點（呼籲民眾不要去）、行動點（分流）與管制點（管制進出人潮）。

祁指出，經濟部會蒐集商圈、夜市資料，交通部則針對13個風景管理處內42個景點蒐集資訊，把訂房情況提供給指揮中心，農委會也會掌握森林遊樂區資訊，所有事情都是跨部會，讓指揮中心掌握全面資訊。

(中時 )