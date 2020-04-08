金門戰地軍管36年，意外保留純種台灣梅花鹿族群。（李金生攝）

「金門鹿茸酒」首批7萬瓶問世，就吸引消費者注意，進入詢問度超高的新品排行榜。（李金生攝）

金門戰地軍管36年，意外保留純種台灣梅花鹿族群，金酒公司採取土產鹿茸搭配精選高粱酒，調和出2.0版的頂級「金門鹿茸酒」，首批7萬瓶問世，就吸引消費者注意，進入詢問度超高的新品排行榜。

金酒公司指出，根據學術單位研究證實，台灣原生種梅花鹿自1969年就已絕跡，只在金門外島還保有純種的台灣梅花鹿，原因除金門無汙染環境條件外，主因還在地屬四面皆海的離島，加上長達36年的戰地政務軍管，大幅降低與外界鹿隻雜交的機會。

金酒技術副總經理余泓麟表示，金門鹿茸酒精心挑選珍貴鹿茸及酒體，調配完美的4比1差度比例，富含紮實、層次感的鹿茸香氣，展現中華傳統漢方的優質特色。（李金生攝）

金門本地飼養的梅花鹿，長期食用金酒每天免費提供的酒糟，帶來降低飼養成本經濟效益，更因酒糟含有豐富的有機物質和營養成分，進而加乘提升鹿隻品質，產出金門頂級鹿茸。

金門酒廠過去即曾生產0.5公升裝酒精40度的金門鹿茸酒，在2017世界食品品質評鑑大賞中大放異彩，榮獲《金獎》的肯定。此次金門酒廠再次與金門養鹿協會合作研發推出0.3公升裝30度的新品金門鹿茸酒，維持高品質的鹿茸來源和男女皆適飲的健康內涵。

金酒說明，由金門酒廠酒體中心專業品酒師進行感官鑒定與把關，精心挑選珍貴鹿茸及酒體，調配完美的4比1差度比例的金門鹿茸酒，呈現迷人的琥珀色，口感溫和柔順，入口後味蕾釋放出濃郁，富含紮實、層次感的鹿茸香氣，展現中華傳統漢方的優質特色。

由於鹿茸在藥補中是相當高貴的藥材和營養補給品，有滋補強身、增強體力的功效，目前適逢新冠肺炎疫情席捲全球，金酒也希望這款新酒為消費大眾增強免疫力，適量飲用帶來健康平安。

首批7萬瓶上市，未稅單價新台幣350元，將於金門地區、金酒公司門市及養鹿產銷班販售。

(中時 )