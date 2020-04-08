36歲韓國男團Click-B成員金相赫去年4月迎娶小6歲購物中心CEO女友宋多藝，昨(7日)韓媒報導，兩人結婚剛滿一年就傳出離婚，主因是無法克服性格差異，去年金相赫還上節目分享結婚過程曬恩愛，突傳離婚也讓不少觀眾傻眼。

金相赫的太太宋多藝據傳是購物中心CEO，外型甜美、身材火辣的她小金相赫5歲，也是知名網紅，去年兩人結婚前夕，宋多藝在IG上自曝眼睛血管爆裂、周遭滿是瘀青的照片，引網友狂猜是否被家暴，宋多藝則曬出和金相赫合影，澄清是從樓梯上摔倒，強調：「我們關係很好，不要再留一些奇怪的留言，哥哥不會隨便打人。」

據《文化日報》報導，兩人的親友透露，金相赫、宋多藝這一年來溝通協調了很多次，最終因個性迥異決定離婚，目前正在進行相關手續，而金相赫去年還參加節目《妻子的味道》，分享結婚經過，鏡頭前他不時流露出對太太的深情，如今結婚一年就決定各走各的路，也讓外界始料未及。

(中時電子報)