勞工局提醒確遵安全規定(山區作業示意圖，非當事職災照片)。（台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

台中市轄區山林地勢險峻，常使用流籠作為物料運輸設備；近日新竹縣某工程發生3名勞工違規搭乘不得乘坐人員的流籠，造成墜地身亡意外。台中市政府勞工局8日呼籲，流籠構造安全性不高，應限於載運物料，不得搭載勞工，請各施工廠商善盡現場督導管理責任。

勞工局指出，山區工作常因位處偏遠，路途崎嶇須翻山越嶺，因施工需要，常會設置載物不載人的流籠，運輸施工器具及物料；偶有山區工作人員貪圖方便快速，違規搭乘，然而使用目的不符的流籠，作為人員搭乘設備未有安全設計及人員保護設施，恐進一步危害勞工安全。

勞工局表示，施工廠商應確實巡檢及養護流籠相關機具設備，包括滑輪組、索道、捲揚機、夾索器、門架、搬運器等，確保作業安全；發包單位應指定工作場所負責人，負責指揮、監督及協調，並巡視工作場所，即時杜絕勞工不安全行為及措施，防止職業災害發生。

台中市勞動檢查處長邱怡川強調，各營造事業單位應落實工區安全作業規定，並依職業安全衛生管理計畫，對工作場所的機具設備確實自動檢查，作業期間應對器材實施檢點，以保持性能，避免發生相關災害；雇主或勞工如需協助，可洽詢勞動檢查處專線04-22289111分機36808，將有專人提供免費輔導。

(中時 )