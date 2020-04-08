美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《央視》報導，美國國立衛生院過敏和傳染病研究所所長安東尼福奇在7日（當地時間）召開的白宮記者會上表示，儘管目前無法準確預見新冠肺炎疫情走勢，但粗略估計到秋天時，情勢會出現較大改善，除了疫情本身發展外，屆時包括抗體檢測等應對條件也將更加成熟。 (旺報 ) #疫情 #秋天 #新冠肺炎 #新冠 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 台鐵、高鐵明起列車上停售便當 21:572020/04/04 財經 口罩6日起衝1500萬片 暫不上調日產能目標 21:462020/04/04 財經 館長呼籲政府減稅 而不是延稅 23:382020/04/04 政治 林佳龍一句話 網友嘆氣 00:052020/04/05 政治 定調不叫武漢肺炎 歧視大陸不會讓亞洲更好 17:412020/04/05 政治 大陸城市公車軌道交通 全部恢復營運 21:472020/04/05 兩岸 新冠病毒研究室》新冠病毒很狡猾 名醫籲保持警覺 20:182020/04/05 生活 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 兩岸熱門新聞 武漢今解封 凌晨起大批人離城 - 兩岸 - 旺報 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 任志強落馬 涉嚴重違紀違法遭查 - 兩岸 傳強迫義大利購回先前捐贈醫療物資 陸外交部回應 - 兩岸 德軍出動！口罩遭美阻劫 柏林請求軍方護送 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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