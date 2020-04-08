據《央視》報導，美國國立衛生院過敏和傳染病研究所所長安東尼福奇在7日（當地時間）召開的白宮記者會上表示，儘管目前無法準確預見新冠肺炎疫情走勢，但粗略估計到秋天時，情勢會出現較大改善，除了疫情本身發展外，屆時包括抗體檢測等應對條件也將更加成熟。

(旺報 )