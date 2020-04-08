新冠肺炎疫情看不到盡頭，北市7日宣布進出公有市場必須戴口罩與量體溫，新北市長侯友宜8日指出，即日起不論是公有市場、夜市攤商業者，都須強制戴口罩，若違規可依《食品安全衛生管理法》開罰攤商3萬，若是大型業者可開罰到6萬元。但對民眾可否強制，侯友宜說，大部分民眾都相當配合，市場也有人流管制，但要強制要求民眾，仍要像大眾運輸系統一樣，需中央下令。

新北市府8日舉行第37次防疫會議，經發局長何怡明指出，公有市場強制戴口罩，先前3月已爭取醫療口罩配送各市場自治會，經過一段時間宣導後，認為攤商配合沒有問題，市府將在8日發送公文到所有傳統市場、批發市場、二手市場等，強制要求攤商全面佩戴口罩。

侯友宜說，攤商管理可以依食品安全衛生管理法要求，屬於地方政府權限，經發局將在今日正式公告，如果違反規定，可以開罰 3萬元，若是大型業者還能罰到6萬元。

是否也要強制民眾戴口罩，侯友宜說，他昨日到黃昏市場查看，民眾9成以上都相當配合戴口罩，攤商也都做好動線規畫，但他坦言，如果少數一、兩個人沒戴口罩，市府實在沒有權限強制要求，或禁止他進入，如果想要強制執行民眾戴口罩，還須中央下令。

(中時 )