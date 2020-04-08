全球新冠肺炎疫情不斷攀升，沒人知道何時才會看到盡頭，財信傳媒董事長謝金河表示，全球股市在這個利空撞擊下，近日出現強勁反彈，道瓊工業指數從低點18213點彈升了5000多點，從底部反彈將近三成。他說，全球金融市場最恐懼在3月16日，隨後全球瘋狂救市，加上歐美疫情也許即將進入高原期，往好的方面去想，也許股市轉折已在其中。

謝金河在臉書發文指出，從基本面來看，3月是個崩潰的月份，全球股市災情慘重，4月股市卻出現反彈，疫情並沒有顯著改善，疫苗也尚未研發出來，而且，摩根士丹利預測今年第二季美國GDP成長率可能是負38%，這是史上罕見慘況，4月美國申領失業救濟人數可能達1500萬到2000萬人，這是怵目驚心的數字，但是，金融市場的恐慌景象已有顯著改善，美股彈升5400點背後的原因值得探討。

他說，股市一向是金融市場最敏感的領先指標，這次疫情最恐慌的一天其實是3月16日，這一天是大陸以外的地區確診病例及死亡人數首度超過大陸的「死亡交叉」。這一天，全球確診病例167066，死亡6506人，其中，大陸確診81018，死亡3217人，大陸以外的地方確診病例86048，死亡3289人，從此之後，歐美的數字頻頻破表，美國從3244個確診病例上升至368449，死亡從62人到10986人，義大利從3497人確診到132779人，死亡人數從175到16578人，西班牙從1544確診到140510，死亡從136人到13798人...

謝金河指出，這個歐美大爆發是3月16日以後的大事，全球金融市場在這一天反應最激烈，這一天恐慌指數創下84.83的歷史新高，油價也在這一天從30美元狂跌下來，比特幣在這一天崩跌48%。美國道瓊工業指數在這天大跌2997.1點，美股熔斷多次，全球股市也跟著崩潰，幾天後，道瓊工業指數再跌至18213點，這是川普的馬其諾防線，川普非守不可。

隨之而來是全球瘋狂救市，包括Fed無限量QE，美國2.2兆美元紓困，全球逾5兆美元救市，這是史上空前行動。他認為，看起來美國守住川普馬其諾防線機率很高，但市場多空交戰仍然會很激烈。因為鎖國、封城所造成的經濟緊縮，後遺症將浮現，第二季的數據一定不會好。但股市反應在前頭，歐美從掉以輕心、漠視疫情，到現在都用最高規格手段來面對，知道怕就能面對問題，也許歐美疫情即將進入高原期，全球會找到解決問題的辦法，往好的方向去想，也許股市的轉折已在其中！

(中時電子報)