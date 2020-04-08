記憶體產業第一季未受到疫情影響，淡季不淡，記憶體製造廠旺宏(2337)3月及第一季營收均創歷史同期新高，今日率記憶體上游廠續攻。南亞科(2408)本周五即將召開法說會，本土投信及自營商法人提前卡位買超帶動本周股價走揚。

雖疫情延燒，但居家辦公與遠距教學情況增加，加上任天堂遊戲機熱賣，旺宏營運連帶受惠。3月營收38.82億元，創歷年同期新高；第一季營收94.15億元，同為歷年同期新高，季減1.72%，年增56.2%，表現淡季不淡。

旺宏預計4月29日舉行線上法人說明會，將公布第一季營運結果，並將說明未來營運展望。旺宏第一季業績表現佳，三大法人周二提前卡位買超，旺宏今早股價開高走高，盤中攻上32元，漲幅逾8%。

DRAM廠南亞科稍早也公布3月營收衝上16個月來新高；南亞科表示，第一季營運未受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，預計10日舉行線上法人說明會，進一步說明疫情對未來市況影響。周二，投信買超2973張。

南亞科3月營收53.56億元，月增17.37%，並創16個月新高，單月出貨量增加11%至13%，且產品平均售價提升1%至3%，是推升3月營收的主要動力。南亞科第一季營收144.19億元，季增近1成，也較去年同期增加26.79%，出貨量增加是帶動季營收成長主要動能。

(時報資訊)