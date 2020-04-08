獲利了結，打壓周二紐約期金收黑；因冠狀病毒(COVID-19)疫情放緩，進而提振股市走升，導致黃金避險需求下降，令投資人獲利了結，拖累期金收黑；分析師表示，全球股市連續第二天上漲，顯示市場對疫情狀況樂觀看待，短期內金價恐承壓。

終場6月黃金跌10.2美元，報每盎司1683.7美元，5月白銀漲0.31美元，報每盎司15.48美元，7月白金漲13美元，報每盎司745美元，6月鈀金漲17.5美元，報每盎司2094.3美元。(商品行情網)

(時報資訊)