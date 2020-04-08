《商情》獲利了結，打壓周二紐約期金收黑 10:002020/04/08 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，打壓周二紐約期金收黑；因冠狀病毒(COVID-19)疫情放緩，進而提振股市走升，導致黃金避險需求下降，令投資人獲利了結，拖累期金收黑；分析師表示，全球股市連續第二天上漲，顯示市場對疫情狀況樂觀看待，短期內金價恐承壓。 終場6月黃金跌10.2美元，報每盎司1683.7美元，5月白銀漲0.31美元，報每盎司15.48美元，7月白金漲13美元，報每盎司745美元，6月鈀金漲17.5美元，報每盎司2094.3美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #獲利了結 #期金 #收黑 #打壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 就業數據慘 美股周線收黑 04:092020/04/05 全球財經 《商情》庫存增加 打壓上周五LME期錫挫近1.8％ 10:002020/04/06 財經 《商情》空頭回補 激勵周一紐約期金漲近3％ 10:002020/04/07 財經 財經熱門新聞 沙俄減產有「鬼」？油價又崩藏內幕 - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 疫情擊垮美國經濟？私募巨頭曝慘烈數字 - 財經 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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