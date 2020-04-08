《商情》買盤進場，支撐周二LME期銅漲至3周高點 10:002020/04/08 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，支撐周二LME期銅漲至3周高點；因冠狀病毒(COVID-19)疫情放緩，使市場預期將提振金屬需求回升，進而吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨全漲，其中期銅漲逾3%，並至3周高點；終場期銅上漲156美元，報每公噸5040美元；期錫上漲341美元，報每公噸14621美元；期鎳上漲182美元，報每公噸11471美元；期鋅上漲19.5美元，報每公噸1924美元；期鋁上漲5.5美元，報每公噸1477.5美元；期鉛上漲62.5美元，報每公噸1736.5美元。(商品行情網) (時報資訊) #期銅 #買盤 #進場 #支撐 #LME 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦媒 吸引買盤進場 04:092020/04/05 證券．權證 星座理財(4月6日～4月10日)－雙魚座（2月20日～3月20日） 購屋換屋 適宜進場 04:092020/04/05 投資理財 《商情》庫存增加 打壓上周五LME期錫挫近1.8％ 10:002020/04/06 財經 買強不買弱 龍頭股有基之彈 04:102020/04/07 財經要聞 若疫情趨緩 房市遞延性買盤 最快Q2出籠 04:102020/04/07 金融．稅務 《商情》買盤進場 激勵周一LME基本金屬期貨多數走升 10:002020/04/07 財經 《商情》買氣增加 支撐周一紐約期棉大漲4％ 10:002020/04/07 財經 疫情造成投資買盤衝擊 大型不動產交易季近6成減幅 16:522020/04/07 風格 疫情衝擊投資買盤 大型不動產交易季減幅近6成 17:052020/04/07 財經 無懼疫情 台中預售案報捷 04:102020/04/08 產業．科技 財經熱門新聞 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？ - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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