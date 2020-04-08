買盤進場，支撐周二LME期銅漲至3周高點；因冠狀病毒(COVID-19)疫情放緩，使市場預期將提振金屬需求回升，進而吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨全漲，其中期銅漲逾3%，並至3周高點；終場期銅上漲156美元，報每公噸5040美元；期錫上漲341美元，報每公噸14621美元；期鎳上漲182美元，報每公噸11471美元；期鋅上漲19.5美元，報每公噸1924美元；期鋁上漲5.5美元，報每公噸1477.5美元；期鉛上漲62.5美元，報每公噸1736.5美元。(商品行情網)

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