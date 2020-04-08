需求不佳 周二BDI指數連3挫；儘管海岬型船舶運費上升，仍未能減輕巴拿馬型和小型船舶運費下跌利空消息，導致波羅的海乾散裝指數連3挫；波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)續跌8點，跌幅1.32%，終場收作596點；海岬型運費指數(BCI)上漲18點，漲幅5.33%，收盤報356點。

而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌1點，跌幅0.12%，收作800點；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌13點或2.68%，終場以472點作收。

(時報資訊)