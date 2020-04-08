《商情》需求不佳 周二BDI指數連3挫 10:002020/04/08 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求不佳 周二BDI指數連3挫；儘管海岬型船舶運費上升，仍未能減輕巴拿馬型和小型船舶運費下跌利空消息，導致波羅的海乾散裝指數連3挫；波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)續跌8點，跌幅1.32%，終場收作596點；海岬型運費指數(BCI)上漲18點，漲幅5.33%，收盤報356點。 而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌1點，跌幅0.12%，收作800點；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌13點或2.68%，終場以472點作收。 (時報資訊) #指數 #運費 #BDI #海岬型 #巴拿馬 也許您會感興趣 推薦閱讀 運費促漲筆電價 台廠策略受矚目 04:092020/04/04 產業．科技 退休理財術－定期定額台股 存老本效率高 04:102020/04/04 產業特刊 鎖國效應 運費暴增 低價電子產品恐喊漲 04:102020/04/06 財經要聞 散裝船運 下半年拚逆轉勝 04:102020/04/06 證券．權證 《商情》上周五波羅的海BDI指數連2日收低 10:172020/04/06 財經 5G報酬指數 台積電等10檔列成分股 10:542020/04/06 財經 《盤中解析》疫情麻木＋股王送暖 大漲百點 12:162020/04/06 財經 陸3月快遞物流指數較上月回升 20:152020/04/06 兩岸 國泰投信 申請ETF資格認可 04:102020/04/08 證券．權證 《證交所》國泰投信申請道瓊斯天然氣及原油ETF資格認可 08:182020/04/08 財經 財經熱門新聞 沙俄減產有「鬼」？油價又崩藏內幕 - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 疫情擊垮美國經濟？私募巨頭曝慘烈數字 - 財經 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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