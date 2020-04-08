1.宇瞻(8271)：外資連三日買超計790張，帶動股價續漲逾2.5%，挑戰40關。
2.台積電(2330)：外資近4日連續回補2247張、4555張、2萬1623張，累計加碼達3.8萬張，推升今早股價續漲至285.5元。
3.中鋼構(2013)：風電題材護價，昨外資轉買超，激勵早盤股價漲逾4.5%，突破20關。
4.裕隆(2201)：減資整裝再出發，三大法人近兩日聯手買超6034張，拉抬今早股價續漲逾6%。
5.勤凱(4760)：Q1營收創高、本季出貨樂觀，開盤後急攻漲停。
6.旭暉應材(6698)：湖北解封後4月力拚完全復工，股價恢復元氣，股價漲停。
7.興能高(6558)：在手訂單超過1000萬顆為Q2業績加溫，股價續強，一度漲逾7%。
8.國巨(2327)：3月營收站上40億元，月增5成，早盤重返300元，來到320元。
9.健策(3653)：3月營收月增40%、創新高，業績助攻股價返回200元整數關卡。
10.聯詠(3034)：3月、Q1營收創高，Q2續衝，激勵早盤上揚逾2%。
11.旺宏(2337)：上月、上季營收登同期新高，Q2續揚無虞，買盤人氣持續夯，股價高掛逾6%，創近一個月高價。
12.中橡(2104)：外資轉買超，晨盤反彈漲近4%。
13.御頂(3522)：去年財報不佳，連日摔至跌停，創波段新低價，惟今帶量打開跌停，跌幅收斂至5%。
14.瑞基(4171)：檢測試劑組國家隊進軍國際，估6月底前量產，激勵連拉2根漲停，登1個月高點。
15.訊聯(1784)：細胞療法需求催動業績向上，晨盤火速攻頂，站穩月線。
16.亞太電(3682)：5G開台不缺席，早盤獲買盤拉抬彈高6%，進逼季線與半年線。
17.牧德(3563)：Q1營收同期高、Q2續旺，晨盤急彈5%，一度收復300元。
18.瑞儀(6176)：獲投信連6買，晨盤放量衝高近5%，登近1個月高位。
19.合勤控(3704)：外資近日偏多操作，晨盤放量觸頂，登1個月高峰。
20.創源(4160)：基因檢測成長爆發，晨盤獲買盤追捧強攻漲停。
21.亞德客-KY(1590)：外資圈唱多，看好營收旺到Q2且升評，早盤最高觸及492元。
22.科嘉-KY(5215)：3月營收創新高，月增逾2倍、年增64.95%，早盤續強、漲近5%。
23.百和(9938)：3月營收登單月歷史次高，Q1創同期新高，H2動能強，早盤漲逾3%。
24.佳世達(2352)：敵過疫情，3月營收月增逾3成，為歷史同期新高，早盤漲逾2%。
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