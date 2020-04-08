觀望氣氛濃 打壓周二紐約期棉走疲；因新型冠狀病毒疫情持續，導致市場觀望氣氛濃，令投資人買氣薄弱，進而拖累期棉走疲；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 5月棉花期貨下跌0.15美分，跌幅0.28%，收盤每磅52.90美分；而7月棉花期貨上漲0.07美分，漲幅0.15%，報每磅53.16美分。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸10775元人民幣，較前一日上漲265元人民幣；庫存方面，截至4月6日，ICE登記庫存28,394包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)