《商情》觀望氣氛濃 打壓周二紐約期棉走疲 10:012020/04/08 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀望氣氛濃 打壓周二紐約期棉走疲；因新型冠狀病毒疫情持續，導致市場觀望氣氛濃，令投資人買氣薄弱，進而拖累期棉走疲；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 5月棉花期貨下跌0.15美分，跌幅0.28%，收盤每磅52.90美分；而7月棉花期貨上漲0.07美分，漲幅0.15%，報每磅53.16美分。 中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸10775元人民幣，較前一日上漲265元人民幣；庫存方面，截至4月6日，ICE登記庫存28,394包，與前一日持平。(商品行情網) (時報資訊) #期棉 #觀望氣氛 #走疲 #CE #期貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》空頭回補 激勵上周五紐約期棉反彈2％ 10:172020/04/06 財經 商品期貨趨勢專欄－供需結構轉佳 原油行情可期 04:102020/04/07 證券．權證 《商情》買氣增加 支撐周一紐約期棉大漲4％ 10:002020/04/07 財經 黃金期現貨暴漲 香港上市黃金股飆高 10:152020/04/07 兩岸 財經熱門新聞 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？ - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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