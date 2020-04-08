松果購物(6740)公布3月交易額(GMV)達2.37億元，累計今年第1季交易額表現達6.42億元。營收部分，3月營收0.42億元，年增152％，創單月新高，第1季營收突破1億元，達到1.05億元，年增96.62％。

3月松果購物祭出「38女王節」及「宅生活」多元促銷活動，刺激消費發展，各品類商品消費力道強勁，除了防疫熱銷商品較去年同期顯著的成長之外，民生用品﹑家居商品銷量年增高達2倍。同時疫情衝擊之下，消費者出門意願大幅減少，也拉抬3C娛樂商品品類銷售成長近40％，尤以任天堂switch主機及熱門遊戲組合商品熱銷，配合站上優惠折扣，電玩類整體銷量亦較去年同期表現亮眼，同步帶動3月營收創下歷年新高。

松果購物董事長郭家齊表示，在疫情衝擊下，宅居經濟消費位移，消費者網購的頻率大幅增加，催生消費者的消費行為版塊轉移，我們除了扮演監督者角色，以確保出貨及服務品質之外，4月更祭出「中小企業單店百萬補助計畫」，首創上架商品領補助，期盼攜手中小企業一同力抗疫情。

4月松果購物將以多元化回饋、免運策略、評價口碑三大策略主軸搶市，持續備戰母親節活動與3C家電檔期促購方案，預計將掀起高頻次的購買潮。

(時報資訊)