民進黨新北市議員王淑慧，因涉嫌詐領助理費遭搜索，地檢署認為罪嫌重大，且有勾串證人及湮滅證據之虞，今（8）日凌晨向法院聲請羈押。王淑慧先前也曾因吃紙、拿鞋丟王金平引發爭議，屢次登上新聞版面，堪稱民進黨「女戰神」。

王淑慧遭檢舉，從2011年開始，涉嫌詐領助理費約400萬元，昨（7）日新北市調查處前往議會會館、住所等9地進行搜索，地檢署認為罪嫌重大，且有勾串證人及湮滅證據之虞，8日凌晨12時許向法院聲請羈押。

65歲的王淑慧是民進黨創黨黨員之一，以台北縣板橋市民代表進入政壇，曾任三屆議員，2001年進入國會，但2008年尋求三連霸失敗後，2011年參選首屆新北市議員，連任至今。

2006年，時任立委的王淑慧，在與大陸三通的提議中，搶來文件塞進嘴裡，國民黨立委拉扯她頭髮，要讓她把紙吐出，但失敗，而王淑慧「吃紙」事件也揚名國際，躍上英國《太陽報》。

隔年，立委顏清標為了要保護時任立法院長王金平，和王淑慧發生拉扯，豈料王淑慧竟突然拿出高跟鞋朝主席台丟，差點砸中王金平，惹火顏清標，讓他氣得暴怒大罵。

這回王淑慧因詐領助理費又登上媒體版面，不法所得數百萬元，面對媒體詢問是否覺得委屈時，表示「把事情講清楚就好了」。

(中時電子報)