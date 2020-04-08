汽車工業是湖北和武漢市第一大產業，在大陸乃至全球供應鏈中，也有重要地位。目前，以「東風系」為代表，武漢車企正有序推進復工復產，並拉動上下游零組件企業復甦。

對此，東風本田公司執行副總經理鄭純楷表示，東風本田在大陸擁有500多家一級供應商，其中，150多家在武漢。目前，這些企業已全部獲得複工批准，且目前已完成熱身，本州逐步將產能提升至50％。

東風本田在武漢有3個工廠，去年生產汽車79.2萬輛，產值1350億元（人民幣，下同），是湖北規模最大的單體工業企業。產量方面，正常情況下，東風本田每天產量3000台以上，而今年3月至今，總共只生產了1000台，20多天只相當於過去1／3天的產量。

鄭純楷表示，3月接到2.58萬台汽車訂單，通過消化庫存已交付了近1.8萬台，但很多經銷商庫存不多了，甚至有一家店只有4台庫存車，當展車都不夠用了；隨著湖北疫情持續好轉，各地複工復產有序推進，市場需求明顯回升，需要盡快提升產量。

鄭純楷進一步表示，上周啟動復工復產，現已完成「熱身」，本周正逐步將產能提升到50％的水平；目前，在確保疫情防控安全前提下，三個工廠實行單班生產，每天有4500名至5000名員工在崗；隨著居住在省內和武漢市周邊的1萬名員工陸續返崗，將有力支撐產量提升。下月將實施雙班制，逐步將產量恢復到正常水平。

不過，光是復產復工不夠，物流也得打通，鄭純楷表示，已先後建立了廣州、上海、天津、鄭州、成都等向武漢的5條公鐵聯運運輸網絡，成功打通復工復產中的物流「堵點」；自2月12日起至今，先後完成了防疫物資、出口件、量產零件等的運輸任務共181車皮左右，逐步恢復了每天112車皮的運輸保障能力。

東風公司黨委書記、副總經理劉洪表示，現在，除武漢、孝感外，東風200多家銷售門市，95％已經恢復運營；同時，工廠產能也正逐步恢復，從剛開始的每小時9輛，恢復到當前的每小時24輛，本月底可達每小時30輛；目前到崗員工1100多人，返武漢率達到93％。

劉洪指出，東風在省外的270多家一級供應商已於3月初復工，在湖北、武漢的一級供應商，也已全面復工；「復工後，復產還有個過程，一級供應商已經全部復工，但二級、三級供應商員工到崗、物流都存在困難。希望能夠得到快速解決。」

截至3月23日，該區已累計批准復工復產工業企業729家，實際已開工規上企業247家；其中，在該區「東風系」一級供應商229家，目前批复率100％，已開工202家。

據悉，目前，武漢市車企一級供應商整體復工率95％以上，因供應商未復工造成的供應鏈風險已基本解除。

(旺報 )