國家衛生研究院與國防醫學院預防醫學研究所共同合作，日前宣佈研發新冠肺炎快篩試劑，可在15分鐘之內完成測試，今舉辦非專屬授權技術說明會，進一步說明其所研發的雛型已能辨識實驗室培養的新型冠狀病毒棘蛋白(spike protein)。同時徵求具備快篩試劑研發生產製造相關經驗的上下游廠商，並進行技術移轉，期盼接棒廠商能快速完成產品後續開發，讓新型冠狀病毒快篩試劑即早上市，盡快投入防疫的前線工作。

國衛院表示，這個研發主要利用過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新型冠狀病毒的抗體，目前所開發的雛型，已能辨識實驗室培養的新型冠狀病毒棘蛋白(spike protein)。當滴入檢體後，測試線與對照線皆會顯現，也就是呈現二條線時判定為陽性；如果只有呈現一條線（對照線）時，則判定為陰性。整個測試時間，預計可在15分鐘內完成。

國衛院進一步指出，初步結果顯示這個快篩試劑雛型，對其他類型的人類冠狀病毒(OC43、229E、NL63)、腺病毒、呼吸道融合病毒、A型流感病毒(H1N1、H5N1、H7N9)等呼吸道相關病毒及腸病毒(EV71)，都不會有交叉反應。希望說明會能找到上下游廠商，並進行技術移轉，讓快篩試劑能儘早上市，投入防疫。

(中時 )