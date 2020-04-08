廖俊智院長獻聲解說 COVID-19｜一次了解感染、症狀、檢測、洗手、社交距離 By Clara Liao。(翻攝自youtube)

中央研究院昨天(4/6)在臉書PO出自製影片，由中研院長廖俊智配音與就讀耶魯大學博士的女兒Clara繪圖攜手完成，讓民眾了解新冠肺炎如何感染，以及其症狀、檢測、洗手、社交距離的解說。也特別說明新冠病毒是如何使身體免疫反應過度，演變成嚴重肺炎，最後肺泡塌陷，呼吸困難，器官衰竭的死亡過程。

廖俊智在片中解釋，如果健康，可能你的免疫系統能在病毒散佈到下呼吸道前，靠著上呼吸道的杯狀細胞及纖毛細胞，捕捉、清除細菌與病原體，抵抗感染痊癒。

廖俊智說，若無法阻止，病毒就會向下傳播入侵肺，且病毒特別會攻擊肺泡中的細胞，當人體檢測到病毒，細胞會產生免疫反應進入超速檔，免疫細胞被送至肺泡，導致肺泡腫脹、充滿液體，免疫反應過度，會損傷更多的肺泡細胞，使更多細胞死亡和脫落，肺部就會充滿更多的碎屑、液體，打斷進入血液的氧氣傳輸，最終導致肺泡塌陷，呼吸困難。

廖俊智說，血液中的氧氣減少，意味著人體的重要器官，沒有氧氣繼續工作，恐導致器官衰竭喪失功能，最後死亡。要阻斷新冠病毒的傳播，只能靠隔離待在家、保持社交距離、戴口罩等預防措施，阻止病毒在無症狀的潛伏期時靠飛沫繼續人傳人。

(中時電子報)