新冠肺炎疫情蔓延，導致不確定因素增加，仲量聯行總經理趙正義表示，這間接影響全球投資者對不動產的決策。為振興經濟，除央行宣布降息、金管會鬆綁不動產投報率，政府積極投入1兆500億制定系列振興經濟政策。投資人保持謹慎態度的同時，可仍伺機布局，商用不動產屬剛性需求強勁的防禦型資產，且投資報酬率平均2-3%以上，相對於定存未來近乎零利率的投資效益，是絕佳、保值的避險工具。

國內方面，由於去年同期基期較高，首季商用不動產投資額相對減少。建商持續伺機購入土地來儲備未來案源，同時，本季南山人壽以312億元、溢價17.4%的情況成功標售世貿三館地上權案，且四大壽險公司皆參與的熱度上看，顯示機構型投資人對中長期市場仍信心十足。

現階段位在精華地段、稀有且具增值空間的投資標的，仍是投資人積極關注且出手的焦點；今年政府標案總額上看突破1,500億，包含：台北車站E1E2、台電AR-1-2、台北市中山區中山女中南側地區都更案、南港轉運站BOT案等案將持續推出，後市可期。另外，近期金管會鬆綁壽險業不動產投報率，也將為商用不動產市場注入一定的活水。

趙正義說，整體而言，儘管受到疫情影響，導致短期部分交易延遲，商用不動產市場還是偏向短空長有利的格局。台灣抗疫成績不俗，不僅備受國際肯定，也吸引外資目光，若能持續保持韌性，並發展智慧城市、落實環境永續，再輔以公開透明的商業環境，目前國內外資金豐沛的條件下，預期在疫情緩解後，商用不動產市場仍會持續發展。

(時報資訊)