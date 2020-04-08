犯下北市大直板信銀行開槍掃射、搶走78萬元的陳姓搶匪，3月31日在桃園龍潭中興路超商落網，警方當場也查獲一把改造手槍及60萬元贓款，但做案用的長槍遲遲不見蹤影，專案小組在陳嫌供訴後，終於在台中市一處台鐵涵洞下的水溝挖出作案用「M4衝鋒槍」。

據悉，這把M4衝鋒槍是陳嫌向一名趙姓友人借來的，再借得長槍後就多次轉搭捷運及計程車，疑要製造斷點，找合適運將下手搶車，但因對方都比他壯，只得放棄。最後在芝山捷運站前，搭上女運將的計程車，先給1000元讓降低對方戒心，趁運將下車如廁空檔把車偷走，到大直北安路觀察地形。

犯下北市板信銀行搶案的搶匪，做案時使用的M4衝鋒槍在台中一處台鐵水溝中被警方傳案小組挖出。(戴志揚翻攝)

北市板信銀行搶匪使用M4衝鋒槍，警方在台中水溝挖出。(戴志揚翻攝)

陳進入銀行後，先對保全員右大腿開1槍，再朝天花板掃射5槍威嚇警告，迅速搜刮近80萬元現金，再駕著偷來的計程車逃逸，將車棄置於林口路邊。疫情當頭，竟發生銀行槍擊搶案，檢警極為重視，警政署長陳家欽前晚更親自主持專案會議。

警方調閱監視器畫面，與採集到的生物跡證，12小時內就掌握陳的身分及犯案軌跡，通報境管。警方發現，他有強盜、詐欺、偽造文書等前科，2012年曾因繳不出罰金及女兒學費，以相同手法持刀洗劫一家常光顧的彩券行，搶走1萬多元現金及3萬元刮刮樂，3年前才假釋出獄。

陳案發後先折回五股，再駕友人轎車逃亡。昨下午警方尾隨跟蹤他3小時，趁他將車停到路邊、準備到超商休息時，認為是最不會傷及無辜的時機，大批員警包抄、不費一槍一彈將他托下車制伏，從車上查獲1把改造手槍、子彈與剩餘贓款。

陳嫌當時辯稱M4突擊步槍是向台中友人借得，已歸還，警方就是根據這條線索，鎖定趙嫌後尋獲槍枝。

(中時電子報)