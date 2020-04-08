正值新冠肺炎疫情肆虐期間，體感科技重鎮的高雄市寀綸創意、銳比數位、以及愛吠的狗等3家體感互動科技業者，在高雄經發局的媒合之下，與婚紗業者結合，將AR體感科技應用在會館導覽、婚紗試穿、喜帖、婚紗照等婚禮產業，希望創造多贏的局面。

高雄經發局長伏和中8日指出，高雄市得天獨厚的條件，吸引許多相關業者陸續投入愛情產業，包括手工婚紗、婚禮活動、創新攝影服務等，但，近期疫情影響產業甚鉅。

因此，鼓勵企業研發體感技術，讓新人們可以免出門就能瀏覽婚宴會館場地、試穿婚紗等，希望藉由科技發展創造新的加值服務，更能讓民眾於居家防疫期間也能選購婚禮產品，降低疫情衝擊。

他說，為了鼓勵各行業應用體感技術，創造新市場需求，高雄市經發局日前結合中華婚慶文創產業聯合會第三屆會員大會，辦理跨域交流活動，邀請寀綸創意、銳比數位、愛吠的狗等3家體感互動科技業者，進行創意分享，希望將AR科技應用於婚禮產業，創造雙贏。

專攻結婚影像拍攝的體感業者銳比數位負責人黃偉誌表示，此一合作是由銳比數位開發、提供系統APP，並結合影像拍攝公司，讓婚紗業者和新人，可以透過手機APP互動，但，最終還是要產製婚禮像冊。

黃偉誌指出，將體感技術應用在婚宴產業，對體感業者提供了實質穩定的應用收益。

中華婚慶文創產業聯合會理事長謝萬凰表示，近年來，許多新世代新人都追求更創新、活潑有趣且令人難忘的婚禮，透過活動分享，才知道體感技術能透過軟體，看到動態婚紗照、婚禮流程影片，新娘也能透過濾鏡，直接試穿婚紗，做快速的挑選。

謝萬凰指出，體感科技導入婚宴產業之後，可望讓未來的拍攝婚紗、以及舉辦婚禮的選擇，更多元化，也讓婚宴流程變得更有趣、賓客更有參與感，滿足消費者的需求，同時更能創造產業升級，提供更多創新的服務內容。

(工商 )