陳盈舟經營藥局48年，這次配合政府防疫，藥局早晚都盡可能滿足民眾買口罩。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今天上午到民生路老藥局為72歲藥師陳盈舟送上青菜、蔬果，表達感謝老藥師對防疫的奉獻；陳盈舟謙稱「不覺得自己做了什麼事，這本來就是藥師該做的。」黃偉哲推崇社會防疫有許多人的大愛，他代表189萬市民向藥師表達感謝跟敬意，「社會上有這麼好的人，謝謝這麼多人有大愛，希望大家共同度過疫情。」

因應中央要求健保藥局增量代售防疫口罩，台南市33家藥局加入，千代藥局的陳盈舟藥師就是其中一家。黃偉哲今天上午到開業48年的千代藥局特地關懷72歲老藥師陳盈舟，送上蔬果等從市場新鮮宅配而來的食品，肯定陳盈舟藥師的付出跟貢獻，讓全民都很感動，陳盈舟謙虛直說「我又沒做什麼，謝謝大家，我很感恩。」

陳盈舟有泌尿道系統問題，半年前動完手術後必須包尿布工作，這次投入社區藥局發放口罩行列，「這是我應該做的」，老藥師包尿布也要消息曝光後，讓不少民眾感動噴淚，黃偉哲今天一早送親送市場蔬果給他，叮嚀陳藥師要保重身體，場面溫馨。

(中時 )