立院內政委員會今天審查引發爭議的「國土計畫法」修正案，根據立院委員會「一案不兩（召委）排」的慣例，因為藍營內政委員會召委陳玉珍已在上周排案且進行詢答，本周輪值的民進黨籍管碧玲卻仍趕在今日排審同一案，引發藍營強烈質疑管碧玲破壞委員會慣例「真有這麼急？」黨團也發出甲級動員令，強烈杯葛。

接獲國民黨團甲級動員令，不少藍委今天一早就趕往內政委員會待命，並在正式開會前進行程序發言杯葛。藍營質疑，依內政委員會議事慣例，法案非經協商，法案原則由單一黨團召委負責排審，既然國民黨陳玉珍委員上週才排審過，根據慣例，國土計畫法仍應由原排審召委陳玉珍繼續擇期審查，管碧玲急著搶排案審查，不僅破壞朝野和諧，成為議事最壞示範，也凸顯民進黨非在疫情威脅中，急著通過國土計畫法，藍營還要求民進黨解釋，影響這麼深遠的法案，為何執政黨就是不願意與各界多溝通？

國民黨團總召林為洲強調，過去立院委員會也不是沒有兩位召委接力排同一案審查的先例，但前提是兩位召委都認定法案有急迫性，必要輪流排審，經雙方協商、同意後即可排審，但國民黨團已經多次表達對政院版國土計畫法修正草案的質疑，民進黨籍召委管碧玲破壞這樣的議事慣例，非常不恰當，由於並沒有通過朝野協商，不合規也不合法，更是在架空在野黨的監督權，相當不可取。

林為洲說，立法院組織法都有相關規定，國土計畫法到底有何奇怪，為何國民黨已排審詢答，民進黨未經通知他們就搶著要排審。國民黨團此次也有版本，整部法案大多數是針對第45、47條有意見，歧異不多，他們無法接受搶案排審、違規違法。

管碧玲則澄清，朝野絕非沒有溝通，雙方原先已說好今天中午休息來協商，她今日排審只是「為避免反對黨為了搶排審而卡案」，她可以尊重國民黨團排審，但國民黨必須保證讓法案能出委員會，但這項說法也引發在場藍委強烈不滿，質疑該案「為何一定要限定時間送出委員會？」，民進黨團總召柯建銘得知內政委員會發生議事衝突，也匆忙趕往會場，要求休息協商，才讓朝野爭論場面稍稍緩和。

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(中時電子報)