韓國瑜委任葉慶元與王淺秋 呈遞行政訴訟停止執行聲請狀

國民黨籍高雄市長韓國瑜今早10點半將由前高雄市新聞局長王淺秋偕律師葉慶元，前往台北高等行政法院遞狀，向法院聲請停止執行罷免案。黨內人士指出，此舉主要是綠營違反選罷法的規定，在直轄市市長就職未滿一年，就開始進行罷免活動，民進黨控制的中選會又違法掩護非法的罷免提案，國民黨支持韓國瑜訴諸司法，希望透過法院反制民進黨的違法奧步。

據指出，韓營提出五大理由：

1.罷免行動是由綠營人士發起，核心人物是陳菊市府的前文化局局長尹立，顯見是民進黨的違法奧步。尹立以及陳菊市府其他多位官員，任內均涉及弊案，高雄市政府目前正持續調查當中，罷免行動根本就是陳菊市府為了避免被清算的反制行為，毫無正當性可言。

2. 罷免的宣傳活動在韓國瑜任職未滿一年時，即開始進行宣傳，以及罷免提案書的簽署，違反選罷法第75條「就職未滿一年不得罷免」的規定。

3. 罷免方在去年12月25日（就職週年）當天，即已完成所有罷免提案書的分類、裝箱工作，顯見所有的罷免提議書都是違法在一年內簽署完成，全部均應屬無效提案。

4. 中選會收到罷免方的提案，明知罷免方違法偷跑，竟違法予以受理，很明顯已經失去了中立的立場，是和陳菊市府主導的罷免提案人一搭一唱，要沒收2018高雄市長敗選的結果。

5. 罷免提案人數為2萬9900人，但其中有1348份提案書不符規定，另有7143份罷免提案書明確記載是於去年12月25日之前簽署，本應依法予以剔除，故合法提案書僅有2萬1417份，不足法定門檻（ 2萬2814人）。但中選會蠻橫違法解釋，掩護罷免方的違法提案，才跨過罷免提案門檻，更顯見這次的罷免，根本就是民進黨政府的違法奧步。

據指出，韓營整理法律意見，認為選罷法當初修正時，立委特別將罷免期間由六個月延長為一年，就是為了避免罷免淪為政治惡鬥的工具。地方行政首長當選的第一年都是在執行前任市府編列的預算，要從第二年開始才能夠透過編列預算、調整組織的方式，真正開始落實自己的政見，罷免提案人在韓市長就職未滿一年就開始進行罷免活動，明顯違反選罷法一年內禁止罷免的立法原意，也使得選民無法真正藉由政績判斷是否應參與罷免案件的連署，違反了正當法律程序，顯屬違法。

知情人士指出，罷免案違法事證明確，韓國瑜已依法向中選會的上級機關行政院提出訴願，並分別向行政院訴願會及台北高等行政法院聲請停止執行，希望法院能承擔地方自治及民主憲政捍衛者的角色，暫停違法的罷免程序，維護地方自治及正當法律程序。

(中時電子報)