想在暑假期間到公部門實習嗎？教育部青年署「大專生公部門見習計畫」，109年更結合行政院、教育部、外交部等及所屬機關部會，全年將提供650人次見習機會，其中第2梯次（7-8月）各機關見習職缺將於4月中旬陸續公告至RICH職場體驗網，有興趣者可前往查詢。

為協助青年在學期間了解政府部門運作方式及工作內容，累積職場經驗，教育部青年署與中央部會及所屬各級機關合作「大專生公部門見習計畫」，108年媒合647人次大專青年至各機關體驗種類多元豐富的見習職缺，今年則提供提供650人次見習機會。

國立政治大學財政學系的章雅晴，因自身就讀科系，希望透過見習實踐所學，因此於去年10-11月至審計部審計業務研究委員會研究發展組見習，見習內容很多元，包含資料搜索、文件翻譯、檔案分類…等。

章雅晴表示，見習期間協助主管審計資料蒐集及英文文件翻譯，學習到許多審計學英文專有名詞及專業知識，從中更發現原來無論是資料蒐集或英文翻譯，都需要非常專注且細心注意所有細節，才能將錯誤降到最低。雖然自己過去較粗枝大葉，但卻從這些見習工作中意識到自己的細心與耐心的成長，除精進在校所學，也強化能力提升。

章雅晴也分享，平時機關的業務量非常龐大，經常需要相互協調討論，因此在同仁們業務上的意見分歧時，長官會透過成熟且冷靜的應對方式，協助同仁進行溝通，也讓她在耳濡目染之下，學習到職場中待人與溝通之道的重要性，此次見習也打破她對於公部門職場悠閒的刻板印象。

教育部青年署「大專生公部門見習計畫」詳細計畫內容已於教育部青年署網站及RICH職場體驗網公告，歡迎想深入了解中央機關運作，並於在學期間拓展職場視野及學習公部門行政經驗的同學，可以把握今年難得的見習機會。

(中時 )