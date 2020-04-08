近期關於 5G iPhone 可能延後發表的消息不斷，恐怕澆熄了不少果粉心中對於新機的期待。不過，對於廣大的蘋果陣營消費者來說，比起延後發表，今年的升級到底有沒有料，或許更為重要。稍早之前，有爆料達人分享了今年 iPhone 12 Pro 系列(暫定名稱)「瀏海」(TrueDepth相機的網路暱稱)以及主相機的不同，整體而言都令人十分期待！

多家外媒報導，身為前蘋果授權服務商的爆料達人 Fudge (@choco_bit) ，他曾經多次提前分享過關於蘋果新品的消息，爆料歷史準確度頗高。他透過 Twitter 分享了宣稱是 iPhone 12 Pro 的設計圖，從當中可以看見雖然新機並沒有成功剪「瀏海」，但是 TrueDepth 相機所佔據的螢幕面積卻變小了；此外，主相機是三相機系統加上新增的光學雷達掃描儀(LiDAR Scanner，蘋果官網指出具備光偵測和測距功能)。他的爆料獲得其他知名爆料人的支持，包含 @jon_prosser、@EveryApplePro、@MaxWinebach 在內。不過另一位知名爆料達人 Steve H.McFly (@OnLeaks) 卻不太認同他的分享。

It’s 💯 real — Jon Prosser (@jon_prosser) April 5, 2020

These purported #iPhone12 leaks allegedly found within #iOS14 (lol) are nothing but fakes.

200% speculations based on latest rumors and #iPadPro 2020 camera layout.

But that’s just my humble opinion... — Steve H.McFly (@OnLeaks) April 7, 2020

面對 @choco_bit 的分享，《PhoneArena》認為由於相關技術在今年還不夠成熟，今年若要看見一個「瀏海」更小的 iPhone 12 系列，可以先放下期待。而新增光學雷達掃描儀這一點，由於蘋果先前已將此技術用在發表不久的第四代 iPad Pro 之中，因此沿用在 iPhone 12 Pro 系列之中是合情合理。此外值得留意是，可能用於 iPhone 12 Pro 系列中的光學雷達掃描儀比第四代 iPad Pro 的更大(@EveryApplePro也證實這一點)，也就是說可以期待這項技術在 iPhone 12 Pro 當中將更具威力。

2 sources confirmed @choco_bit is a legit source. This is it boys. Bigger LiDAR sensor, but this is it. pic.twitter.com/yxCRn19FXi — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 5, 2020

第四代iPad Pro 主相機升為雙鏡頭，是1200萬畫素加上 1000 萬像素超廣角相機。再加上一顆全新的光學雷達掃描儀。（摘自蘋果官網）

當前關於 iPhone 12 系列，也就是常被稱為 5G iPhone 的款式，由於新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響，業界還有華爾街方面紛紛傳出延後發表的可能性。雖然蘋果最大組裝廠宣稱他們有機會趕上先前(因為疫情)落下的進度，也就是說新機可望按照正常時間來發表，但目前看來變數仍舊相當的多。

(中時電子報)