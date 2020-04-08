儘管沙烏地、俄羅斯等主要產油國周四（9日）有望達成減產協議，但市場擔心原油供給過剩惡化，以及全球經濟面臨衰退問題，油價周二暴跌逾9%。

Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，美國能源署（EIA）將今年美國日產量下修120萬桶後，油價逆勢重挫，意指「美國產量仍將導致油市供過於求。」市場預期，美國產量可能短期內再下降 20%，也就是EIA須再下修產量100萬桶。

俄羅斯媒體塔斯新聞社報導，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)商議自5月起開始減產，至少實施到7月底。知情人士透露，減產計畫可能從5月起，至少為期3個月，但另一消息來源指出，目前尚未敲定減產多久，但一定會延續到6月以後。

路透報導，沙烏地與俄羅斯等主要產油國同意大幅減產，但前提是美國和其他產油國須加入。不過美國能源部在聲明中指出，國內產量已經下滑了。

紐約原油周二暴跌9.4%，收在每桶23.63美元；布蘭特原油下跌3.6%，收在每桶31.87美元。截至台北時間周三上午10點22分，紐約油價強彈5.5%，暫報24.93美元。

(中時電子報)