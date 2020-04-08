新冠肺炎患者多以趴臥姿勢治療，引起許多人好奇，對此英國ICU醫拍片解釋，仰躺時體內器官易壓迫肺部，導致缺血和缺氧，駐美醫師也在臉書發文表示，病患俯臥血氧就會上升，效果非常好。

英國ICU醫生丹尼爾斯（Ron Daniels）表示，新冠患者常趴躺（俯臥）的方式插管，原因是患者仰躺時，體內器官容易壓迫肺部，而地心引力又會讓血液流到被壓迫的部分，使肺部有氧部分缺血；但若趴躺則能避免此情況，同時讓血液流到肺部充滿氧氣部分，使病患可獲得所需的氧氣。

駐美醫師張凱銘也在臉書發文指出，新冠肺炎常有呼吸窘迫症狀，而臨床上針對急性呼吸窘迫症候群（ARDS）患者常採臥趴姿勢（prone position）治療，因其效果非常好，病人只要俯臥血氧就會稍微提升，對血氧較差、尚未插管的病人，請他趴著真的很有用，而要插管的病人也是如此。

張凱銘提到，看了討論串發現，台灣似乎不是很喜歡臥趴姿勢，因為很耗費護理師的人力，但他表示，在他工作的醫院一大早就看到3個主治醫師合力替病人翻姿勢，其實美國醫師的工作也是很辛苦的。

(中時電子報)