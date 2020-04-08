新冠肺炎迅速蔓延全球，許多東南亞國家已經宣布進入緊急狀態。泰國內閣核准防疫紓困，資誠（PwC）建議，台資企業若有在泰國布局及居住在泰國的台人，應掌握企業與個人優惠。

在個人方面，泰國個人所得稅報繳期限延長5個月，截止日期由原先的3月底延至2020年8月31日，泰國政府也增加保險扣除額的額度及對疫情補償款免徵個人所得稅等。

在企業方面，非泰國公開發行公司2019年度的企業所得稅報繳日期延至2020年8月31日（原申報日為2020年4月1日至8月30日），2020年度的半年度暫繳報繳日期則延至2020年9月30日（原申報日為2020年7月1日至9月29日）。

此外，泰國企業於2020年1月1日至12月31日在泰國國內舉辦員工教育訓練或研討會所實際支付的費用，可加計扣除200％的費用，而相同期間購買新機器設備的實際支出，可加計扣除150％費用，但是經營機器設備出租及投資業務的企業不適用。

若符合太過特定條件中小企業，只要是於2020年特定期間所發生的利息支出可加計扣除150％利息費用，給付員工薪資則可加計扣除300％薪資費用。

(工商 )