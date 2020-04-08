罷免高雄市長韓國瑜案第二階段連署審核過關，通過率高達9成2，但也讓韓粉氣炸，表示第三階段投票，將組「志工團」到全高雄各個投開票所監票，近期將開始找人，防止韓市長所說的「偷跑」事件再發生。

據本報系昨日獨家報導，高雄市長韓國瑜明天早上已委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。王淺秋說，罷免案在韓市長上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑，已違反選罷法，因此決定遞狀聲請停止執行。

劉姓韓粉則早在3月底就開始密集在韓粉社團徵人，直言「護韓終須一戰」，「罷韓投票急需正義勇氣者擔任監票員，務求選務公正公平」。「本監票員屬選務人員，限籍設高雄市公民，會辦理２天講習及選務工作，將給付２天薪酬」。

對於現有許多團體分別招募「監票員」，該韓粉也呼籲分散在全國各地的挺韓團體，「應放下門戶之見，儘快向各團體報名參加」，更要數百萬韓粉們踴躍在投票當天「返鄉『投不同意票』」。更強調，「這是當前最重要的工作之一」。

勤王令：在歷史上通指救駕的命令，多指君主制國家中君王有難，而臣下起兵救援君主，不一定是清君側，如果「外敵入侵」，王室有難也可以稱為勤王。一說出自唐朝駱賓王的《為徐敬業討武曌檄》：「倘能轉禍為福，送往事居，共立勤王之勛，無廢大君之命」。在此文代稱韓粉為護韓，徵召志工、動員高雄親友返鄉投不同意票。

韓粉在臉書社團發文徵監票員。(圖/翻攝自 多個韓粉社團)

(中時電子報)